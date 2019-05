தேசிய செய்திகள்

உ.பி.யில் மகா கூட்டணி வியூகத்தை முறியடித்து பா.ஜனதா 60 தொகுதிகளில் முன்னிலை + "||" + UP Election Results NDA now leading in 60 seats

