தேசிய செய்திகள்

டிக் டாக்கில் வீடியோ எடுக்க துப்பாக்கியுடன் போஸ், தவறுதலாக சுட்டதில் சிறுவன் உயிரிழப்பு + "||" + Maha Teenager killed while posing with pistol for TikTok clip

டிக் டாக்கில் வீடியோ எடுக்க துப்பாக்கியுடன் போஸ், தவறுதலாக சுட்டதில் சிறுவன் உயிரிழப்பு