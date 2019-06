தேசிய செய்திகள்

சோனியா காந்தி இல்லத்தில் நாளை காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உயர்மட்ட குழு கூட்டம் கூடுகிறது + "||" + Congress Parliamentary Strategy Group meeting to be held at UPA Chairperson Sonia Gandhi's residence tomorrow

சோனியா காந்தி இல்லத்தில் நாளை காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உயர்மட்ட குழு கூட்டம் கூடுகிறது