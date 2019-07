தேசிய செய்திகள்

ரத்னகிரியில் அணை உடைந்து வீடுகள் அடித்துச் செல்லப்பட்டதில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 15 ஆக உயர்வு + "||" + Total 15 bodies have been recovered so far and 9 people are still missing

