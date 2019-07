தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பொறுப்பிலிருந்து ராஜினாமா செய்தார் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா + "||" + Jyotiraditya Scindia resigns as as General Secretary of All India Congress Committee

