தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மீட்ட படகு கவிழ்ந்து 9 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Nine dead after rescue boat capsizes in flood hit Maharashtra

மராட்டியத்தில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மீட்ட படகு கவிழ்ந்து 9 பேர் உயிரிழப்பு