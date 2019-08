தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்டில் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக 3 சிறுத்தைகளை விஷம் வைத்து கொலை செய்தவர் கைது + "||" + Haridwar man poisons 3 leopards in revenge for killing his dog

உத்தரகாண்டில் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக 3 சிறுத்தைகளை விஷம் வைத்து கொலை செய்தவர் கைது