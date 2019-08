தேசிய செய்திகள்

‘பாரத ரத்னா’ விருது பிரணாப் முகர்ஜிக்கு பொருத்தமான அங்கீகாரம் - பிரதமர் மோடி பாராட்டு + "||" + 'Bharat Ratna' award Pranab Mukherjee to the appropriate authorization - Prime Minister Modi applauds

‘பாரத ரத்னா’ விருது பிரணாப் முகர்ஜிக்கு பொருத்தமான அங்கீகாரம் - பிரதமர் மோடி பாராட்டு