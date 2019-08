தேசிய செய்திகள்

பக்ரா அணையில் இருந்து அதிகப்படியான நீர் திறப்பு: பஞ்சாப் மாநிலத்திற்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை + "||" + Punjab on alert after release of excess water from Bhakra dam

பக்ரா அணையில் இருந்து அதிகப்படியான நீர் திறப்பு: பஞ்சாப் மாநிலத்திற்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை