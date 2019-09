தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் ஜனாதிபதியுடன் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் ஆளுநர் சந்திப்பு + "||" + Delhi: Governor of Jammu and Kashmir called on President at Rashtrapati Bhavan

டெல்லியில் ஜனாதிபதியுடன் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் ஆளுநர் சந்திப்பு