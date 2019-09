தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் மக்களிடம் குறை கேட்க கவர்னர் தமிழிசை முடிவு + "||" + In the state of Telangana, Governor Tamilisai decides to complain to the people

