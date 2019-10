தேசிய செய்திகள்

காந்திய வழியை பின்பற்றுங்கள், பிறகு அவரைப் பற்றி பேசலாம்: பாஜகவை சாடிய பிரியங்கா காந்தி + "||" + First Pursue Path of Truth, Then Talk About Mahatma: Priyanka Gandhi Hits Out at BJP Ahead of Padyatra

காந்திய வழியை பின்பற்றுங்கள், பிறகு அவரைப் பற்றி பேசலாம்: பாஜகவை சாடிய பிரியங்கா காந்தி