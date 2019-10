தேசிய செய்திகள்

“தீவிரவாத அச்சுறுத்தலுக்கு பயப்படாமல் இயல்பு வாழ்கைக்கு திரும்புங்கள்” : விளம்பரம் மூலம் அரசு வேண்டுகோள் + "||" + "Return to normal life without fear of terrorism": Request by Kashmir Government Advertising

“தீவிரவாத அச்சுறுத்தலுக்கு பயப்படாமல் இயல்பு வாழ்கைக்கு திரும்புங்கள்” : விளம்பரம் மூலம் அரசு வேண்டுகோள்