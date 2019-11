தேசிய செய்திகள்

‘அயோத்தி வழக்கு தீர்ப்பு எங்களுக்கு மற்றொரு தீபாவளி’ - கரசேவையில் பலியானவர்களின் சகோதரி மகிழ்ச்சி + "||" + Ayodhya case verdict gives us another Diwali - The sister of the victims of Karaseva is happy

‘அயோத்தி வழக்கு தீர்ப்பு எங்களுக்கு மற்றொரு தீபாவளி’ - கரசேவையில் பலியானவர்களின் சகோதரி மகிழ்ச்சி