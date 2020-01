தேசிய செய்திகள்

விஜய் மல்லையாவின் சொத்துகளை வங்கிகள் பயன்படுத்தலாம் - மும்பை கோர்ட்டு + "||" + Prevention of Money Laundering Act Court in Mumbai allowed banks that lent money to Vijay Mallya to utilize seized assets

