தேசிய செய்திகள்

தேர்தல் பிரசாரத்தில் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்த தடை கோரி வழக்கு; மத்திய அரசுக்கு, சுப்ரீம் கோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + Prohibition of use of plastic in election campaign; Supreme Court Notice to the Central Government

தேர்தல் பிரசாரத்தில் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்த தடை கோரி வழக்கு; மத்திய அரசுக்கு, சுப்ரீம் கோர்ட்டு நோட்டீஸ்