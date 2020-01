தேசிய செய்திகள்

ஓமன் மன்னர் காபூஸ் பின் சையத் மறைவிற்கு ராகுல்காந்தி இரங்கல் + "||" + Rahul Gandhi I’m sorry to hear about the demise of His Majesty Sultan Qaboos of Oman

ஓமன் மன்னர் காபூஸ் பின் சையத் மறைவிற்கு ராகுல்காந்தி இரங்கல்