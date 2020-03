தேசிய செய்திகள்

பாரத் பெட்ரோலிய நிறுவன பங்குகள் விற்பனை தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு காங்கிரஸ் கேள்வி + "||" + Congress attacks govt over bid to sell stake in BPCL

பாரத் பெட்ரோலிய நிறுவன பங்குகள் விற்பனை தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு காங்கிரஸ் கேள்வி