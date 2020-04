தேசிய செய்திகள்

டெல்லி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டதை மறைத்த 150 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு + "||" + Mumbai police file FIR against 150 members of Tablighi Jamaat who attended Nizamuddin markaz event

டெல்லி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டதை மறைத்த 150 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு