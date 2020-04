தேசிய செய்திகள்

ரேபிட் டெஸ்ட் கருவி மூலம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு கொரோனா பரிசோதனை + "||" + Corona test for the Jegenmohan Reddy by Rapid Test Tool

