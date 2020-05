தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் மே 6ம் தேதி முதல் மதுபானக் கடைகள் உட்பட அத்தியாவசியமற்ற கடைகளை மூட உத்தரவு + "||" + Non-essential shops, including liquor shops, to remain shut in Mumbai from May 6

