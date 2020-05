தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் மேலும் 35 எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்களுக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + 35 new cases of COVID-19 have been reported in Border Security Force (BSF) today

