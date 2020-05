தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகா திரும்பும் அனைவரையும் தனிமைப்படுத்த வேண்டும்- அதிகாரிகளுக்கு எடியூரப்பா உத்தரவு + "||" + Yediyurappa directs officials to quarantine all those returning to Karnataka

