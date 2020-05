தேசிய செய்திகள்

மாலத்தீவில் இருந்து 698 இந்தியர்கள் கொச்சி அழைத்து வரப்பட்டனர் + "||" + 698 Indians were brought to Kochi from the Maldives

