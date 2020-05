தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு மேற்கு வங்காளத்துக்கு மத்திய அரசு உதவி செய்யவில்லை - மம்தா பானர்ஜி குற்றச்சாட்டு + "||" + Mamata Banerjee alleges Central government does not help West Bengal

கொரோனா பாதிப்பு மேற்கு வங்காளத்துக்கு மத்திய அரசு உதவி செய்யவில்லை - மம்தா பானர்ஜி குற்றச்சாட்டு