தேசிய செய்திகள்

சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் கோடி கடன் உதவி - மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு + "||" + Small, compact and Rs 3 lakh crore loan to help companies in the industry - Finance Minister Nirmala Sitharaman

சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் கோடி கடன் உதவி - மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு