தேசிய செய்திகள்

மாலத்தீவுகளில் சிக்கித் தவித்த 588 இந்தியர்கள்; கப்பல் மூலமாக அழைத்து வரப்பட்டனர் + "||" + 588 Indians stranded in Maldives; They were brought by ship

மாலத்தீவுகளில் சிக்கித் தவித்த 588 இந்தியர்கள்; கப்பல் மூலமாக அழைத்து வரப்பட்டனர்