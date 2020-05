தேசிய செய்திகள்

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் அட்டைதாரர்கள் இந்தியா வர அனுமதி - மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு + "||" + Indigenous card holders abroad allowed to come to India - Home Ministry

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் அட்டைதாரர்கள் இந்தியா வர அனுமதி - மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு