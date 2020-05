தேசிய செய்திகள்

சி.பி.எஸ்.இ. 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 15 ஆயிரம் மையங்களில் நடைபெறும்: மத்திய மந்திரி அறிவிப்பு + "||" + CBSE The 10th and 12th grade general elections will be held in 15 thousand centers: Announced by the Union Minister

சி.பி.எஸ்.இ. 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 15 ஆயிரம் மையங்களில் நடைபெறும்: மத்திய மந்திரி அறிவிப்பு