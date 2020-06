தேசிய செய்திகள்

பீகார் எல்லையில் நேபாள போலீசார் சுட்டதில் இந்திய வாலிபர் பலி + "||" + Bihar: Firing from Nepal side on Indo-Nepal border in Sitamarhi, 5 Indians shot, 1 killed

