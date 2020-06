தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 3,32,424 ஆக உயர்வு + "||" + India's Covid-19 tally over 3.3 lakh, 11,502 cases recorded in last 24 hrs

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 3,32,424 ஆக உயர்வு