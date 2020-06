தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இதுவரை மொத்தம் 57.74 லட்சம் கொரோனா பரிசோதனைகள் + "||" + Total of 57.74 lakh COVID-19 samples tested in India so far, says ICMR

இந்தியாவில் இதுவரை மொத்தம் 57.74 லட்சம் கொரோனா பரிசோதனைகள்