தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் மேலும் 97 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி: முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் தகவல் + "||" + Coronavirus infected with 97 more in Kerala: Chief-Minister Pinarayi Vijayan Information

கேரளாவில் மேலும் 97 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி: முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் தகவல்