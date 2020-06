தேசிய செய்திகள்

நேபாளத்தின் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சீனா எல்லை புறக்காவல் நிலையங்களை அமைக்கிறது...? + "||" + China could set up border outposts in encroached territories: Nepal govt document

நேபாளத்தின் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சீனா எல்லை புறக்காவல் நிலையங்களை அமைக்கிறது...?