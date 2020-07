தேசிய செய்திகள்

மருத்துவப்படிப்பில் இடஒதுக்கீடு கோரும் வழக்கை சென்னை ஐகோர்ட்டு உடனே விசாரிக்க வேண்டும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Case seeking reservation in medical school Chennai iCourt should inquire immediately Order of the Supreme Court

மருத்துவப்படிப்பில் இடஒதுக்கீடு கோரும் வழக்கை சென்னை ஐகோர்ட்டு உடனே விசாரிக்க வேண்டும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு