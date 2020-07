தேசிய செய்திகள்

எவ்வளவு தீவிரமான வெறுப்பும் ஒரு மகத்தான தலைவனைக் களங்கப்படுத்த முடியாது- ராகுல்காந்தி + "||" + Congress leader Rahul Gandhi has condemned the desecration of the Periyar statue.

எவ்வளவு தீவிரமான வெறுப்பும் ஒரு மகத்தான தலைவனைக் களங்கப்படுத்த முடியாது- ராகுல்காந்தி