தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ரெயில் பெட்டிகளுக்கு தலா ரூ.3 லட்சம் செலவிடும் ரெயில்வேஏ.சி. பெட்டிகளுக்கு இரு மடங்கு செலவு + "||" + Railways spend Rs 3 lakh each on train carriages for corona prevention measures

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ரெயில் பெட்டிகளுக்கு தலா ரூ.3 லட்சம் செலவிடும் ரெயில்வேஏ.சி. பெட்டிகளுக்கு இரு மடங்கு செலவு