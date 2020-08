தேசிய செய்திகள்

முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜியின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கவலைக்கிடம்- ராணுவ மருத்துவமனை + "||" + The condition of Pranab Mukherjee continues to be critical

முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜியின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கவலைக்கிடம்- ராணுவ மருத்துவமனை