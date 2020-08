தேசிய செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தி: ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் வாழ்த்து + "||" + President Kovind Greets Nation on Eve of Ganesh Chaturthi, Asks for Lord Ganesha's Blessing to Overcome Pandemic

விநாயகர் சதுர்த்தி: ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் வாழ்த்து