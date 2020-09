தேசிய செய்திகள்

கங்கனா ரணாவத் வீட்டில் சட்டவிரோத கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என அவரது வக்கீல் தகவல் + "||" + Kangana Ranaut's lawyer informed that no illegal construction work was carried out on the house

கங்கனா ரணாவத் வீட்டில் சட்டவிரோத கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என அவரது வக்கீல் தகவல்