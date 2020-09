தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு என்பது கொரோனா மீதானது அல்ல, ஏழைகள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் - ராகுல் காந்தி + "||" + Lockdown not an attack on coronavirus, but on poor: Rahul

ஊரடங்கு என்பது கொரோனா மீதானது அல்ல, ஏழைகள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் - ராகுல் காந்தி