தேசிய செய்திகள்

வெற்றிகரமான முதலமைச்சராக பணியாற்றிய பிரதமர், மாநிலங்களின் தேவையை நன்கு அறிவார் - நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + The Prime Minister, who has been a successful Chief Minister, is well aware of the needs of the states - Finance Minister Nirmala Sitharaman

வெற்றிகரமான முதலமைச்சராக பணியாற்றிய பிரதமர், மாநிலங்களின் தேவையை நன்கு அறிவார் - நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்