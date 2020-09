தேசிய செய்திகள்

எல்லையில் படைகளை குவிப்பதை நிறுத்த முடிவு: இந்தியா-சீனா கூட்டு அறிக்கை வெளியீடு + "||" + India, China agree to stop sending more troops to frontline in a bid to defuse tensions in eastern Ladakh

