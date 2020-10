தேசிய செய்திகள்

இந்திய போர் விமானங்களை பாகிஸ்தானுக்காக உளவு பார்த்த குற்றச்சாட்டில் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் ஊழியர் கைது + "||" + HAL employee arrested for spying for Pakistan; was supplying information to ISI about Indian fighter jets

இந்திய போர் விமானங்களை பாகிஸ்தானுக்காக உளவு பார்த்த குற்றச்சாட்டில் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் ஊழியர் கைது