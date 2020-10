தேசிய செய்திகள்

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக உடனடி - மீளமுடியாத நடவடிக்கை எடுக்க பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா, அமெரிக்கா அழைப்பு + "||" + India, US call on Pakistan to take immediate and irreversible action against terrorism

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக உடனடி - மீளமுடியாத நடவடிக்கை எடுக்க பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா, அமெரிக்கா அழைப்பு