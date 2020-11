தேசிய செய்திகள்

“ஜோ பிடன் தலைமையில் அமைதியையும் வளர்ச்சியையும் உருவாக்கக் கூடிய ஒரு கூட்டாட்சியை இந்தியா எதிர்பார்க்கிறது” - சோனியா காந்தி + "||" + India looks forward to a close partnership that will be beneficial to peace and development - Sonia Gandhi

