தேசிய செய்திகள்

நோட்டாவுக்கு 7 லட்சத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகள் - பீகாரில் அரசியல் கட்சிகள் அதிர்ச்சி + "||" + More than 7 lakh votes for Nota - Political parties shocked in Bihar

நோட்டாவுக்கு 7 லட்சத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகள் - பீகாரில் அரசியல் கட்சிகள் அதிர்ச்சி