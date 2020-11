தேசிய செய்திகள்

வெளிநாட்டு நிதி உதவிகளை பெறும் அமைப்புகள் அரசுக்கு எதிரான போராட்டங்களில் ஈடுபடக் கூடாது - மத்திய அரசு + "||" + Organizations receiving foreign financial assistance should not engage in struggles against the state - Central government

வெளிநாட்டு நிதி உதவிகளை பெறும் அமைப்புகள் அரசுக்கு எதிரான போராட்டங்களில் ஈடுபடக் கூடாது - மத்திய அரசு