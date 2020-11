தேசிய செய்திகள்

உலகமே கொரோனா தடுப்பூசிக்கு இந்தியாவைத்தான் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது - மத்திய மந்திரி ஜெய்சங்கர் + "||" + World Is Counting On India For Accessibility Of COVID Vaccines: S Jaishankar

உலகமே கொரோனா தடுப்பூசிக்கு இந்தியாவைத்தான் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது - மத்திய மந்திரி ஜெய்சங்கர்