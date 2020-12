தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளின் பொறுமையை சோதித்து பார்க்க வேண்டாம் - மத்திய அரசுக்கு சரத்பவார் எச்சரிக்கை + "||" + Do not test the patience of the farmers - Sarad Pawar warns the Central Government

விவசாயிகளின் பொறுமையை சோதித்து பார்க்க வேண்டாம் - மத்திய அரசுக்கு சரத்பவார் எச்சரிக்கை